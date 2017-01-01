Суд США відмовився відновити антиміграційний указ Трампа

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Оскаржити рішення суду попередньої інстанції і відновити дію указу намагався Мін'юст США

Федеральний апеляційний суд США одноголосно відхилив вимогу президента Дональда Трампа відновити указ, який забороняв в’їзд громадян з 7 мусульманських країн Африки і Близького Сходу.

Про це повідомляє The New York Times.

Під час засідання 9 лютого було ухвалене рішення залишити в силі рішення суду нижчої інстанції, яким було тимчасово заблоковано виконання відповідного указу президента США Дональда Трампа.

Оскаржити рішення суду попередньої інстанції і відновити дію указу намагався Мін'юст США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав указ, що призупиняє прийом біженців до країни.

Як повідомляє телекомпанія ABC News, документ «Заходи захисту від проникнення іноземних терористів у США» містить розпорядження, згідно з яким Держдеп зобов'язується на 120 днів зупинити дію програми для мігрантів Refugee Admissions Program, яка поширюється на всі країни.

Крім того, указ на термін 90 днів припиняє видачу дозволів на імміграцію в США жителям країн, «причетних до тероризму» - Сирії, Ємену, Судану, Сомалі, Іраку, Ірану і Лівії. Штати також повністю відмовляються від прийому сирійських біженців на невизначений період.