Суд у Києві відклав розгляд справи колишнього пасинка Фірташа, якому інкримінують смертельну ДТП

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Смертельне ДТП за участі Калиновського сталася наприкінці травня 2007 року на бульварі Шевченка у Києві

15 березня Шевченківський районний суд міста Києва розпочав розгляд по суті кримінальної справи про порушення правил безпеки дорожнього руху колишнім пасинком олігарха Дмитра Фірташа Сергієм Калиновським, що призвело до загибелі людей. Однак після 20-хвилинного засідання суддя А. Трубніков відклав розгляд справи на 10.00 28 березня у зв'язку з неявкою свідків.

Під час засідання брат обвинувачуваного Олександр Калиновський відмовився давати свідчення, посилаючись на 63-тю статтю Конституції, яка забороняє свідчити проти себе чи членів своєї сім'ї.

Біля будівлі суду активісти розгорнули мітинг з вимогою покарати Калиновського за скоєний ним злочин. Кілька десятків людей тримали в руках плакати із закликами до чесного правосуддя: «Убивця має сісти», «Справедливий суд не підіграє пасинкам олігархів», «Мажор-убивця має сидіти у в'язниці» тощо.

ДТП за участі Калиновського сталася наприкінці травня 2007 року на бульварі Шевченка у Києві. Тоді пасинок олігарха за кермом спортивного автомобіля BMW-M6 на великій швидкості в'їхав у припарковані обабіч «Жигулі». Внаслідок наїзду водій легковика загинув на місці, згодом у лікарні померла і 25-річна пасажирка авто Калиновського. Винуватець пригоди втік з медичного закладу, куди його доправили після аварії, однак згодом був затриманий правоохоронцями в аеропорту «Жуляни» при спробі вилетіти до Ізраїлю. Згодом Калиновському все ж вдалося уникнути правосуддя і виїхати з України після звільнення під підписку про невиїзд начебто для лікування в одній з приватних клінік.

У березні 2008 року столична прокуратура призупинила справу, однак з часом слідство було відновлене під тиском громадськості. Калиновський був затриманий лише у 2015 році після чергового грубого порушення правил дорожнього руху.

Джерело: УНН