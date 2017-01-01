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    Суд у справі Кернеса продовжиться у липні

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    Генадій Кернес у суді
    Генадій Кернес у суді

    Чергове засідання суду призначено на 3 липня

    Чергове засідання суду Київського райсуду Полтави у справі щодо міського голови Харкова Геннадія Кернеса і його охоронців Віталія Бліннікова і Євгена Смицького призначено на 3 липня, повідомляє портал «Судова влада України».

    Як відомо, 29 травня суддя Київського райсуду Полтави Юрій Куліш відмовив у задоволенні клопотання держобвинувачення про відвід судді Андрія Антонова, який слухає справу.

    Прокурор Олександр Ганілов зажадав відводу Антонова, оскільки, на його думку, той став на бік обвинувачених і їх захисту. Клопотання державного обвинувача підтримала потерпіла сторона. Адвокати обвинувачених вважали клопотання про відвід судді Антонова необґрунтованим і таким, що не підлягає задоволенню.

    Нагадаємо, 2 березня 2015 року Кернес був повідомлений про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 127 (катування), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) КК України та про завершення досудового розслідування.

    26 березня 2015 року Генеральна прокуратура передала в суд обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо Кернеса і двох його охоронців.

    2 квітня 2015 р ВССУ оголосив резолютивну частину ухвали про перенесення розгляду справи Кернеса з Дзержинського райсуду Харкова до Київського райсуду Полтави.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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