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Суд відмовився заарештувати в Україні російського мільйонера Іллю Юрова

Судді були не впевнені, що затримана людина – це саме та особа, яку в Росії звинувачують в шахрайстві на мільярди рублів. Мова йде про колишнього співвласника банку «Траст» Іллю Юрова

20 листопада він був затриманий у аеропорту «Бориспіль» за дорученням Інтерполу, а потім переданий МВС. Юров прилетів з Лондона до Києва в особистих справах 20 листопада, писало інтернет-видання «Обозреватель». На паспортному контролі в аеропорту він пред'явив паспорт громадянина Республіки Кіпр.

У Росії Юров і його партнери Микола Фетисов і Сергій Бєляєв звинувачуються у шахрайстві в особливо великому розмірі. Мовляв, Юров, діючи в складі групи осіб, «використовуючи своє службове становище одного з акціонерів Банку «ТРАСТ» та голови кредитного комітету, зловживаючи довірою клієнтів та шляхом їх обману, здійснив розкрадання грошових коштів в розмірі понад три мільярда російських рублів».

Після затримання українька прокуратура просила суд взяти під варту Юрова. Але 5 грудня Апеляційний суд Київської області відмовив у застосуванні тимчасового арешту.

Це пояснювалось тим, що «прокурором надано до суду документи, за якими неможливо однозначно ідентифікувати особу, щодо якої вирішується питання про застосування тимчасового арешту. Так, із наданих документів Російською Федерацією розшукується особа, яка має паспорт громадянина Іллі Юрова з номером «К 001183318». В той же час згідно паспорту у міжнародному аеропорту «Бориспіль» був затриманий громадянин Ілля Юров, який має паспорт з номером «К 00118318». Тобто, номери відрізняються однією цифрою.