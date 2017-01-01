Суд виправдав екс-мера Стаханова, звинуваченого в організації референдуму «ЛНР»

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Колишній мер Стаханова Юрій Борісов

Суддя не знайшов достатньо доказів у справі про сепаратизм

Кремінський районний суд Луганської області виправдав колишнього мера Стаханова Юрія Борісова у справі про сепаратизм та організацію так званої Луганської народної республіки. Також Борісова звинувачували в організації псевдореферендуму бойовиків.

Про це повідомили у прес-службі суду.

«Оцінюючи докази надані сторонами кримінального провадження окремо, за внутрішнім переконанням, з точки зору належності, допустимості, достовірності, а також усі докази, якими сторона обвинувачення обґрунтовувала пред’явлене обвинувачення у вчиненні цих злочинів, у сукупності з точки зору достатності та взаємозв’язку, суд прийшов до висновку про відсутність в діях Борісова Ю.В. складу вказаних кримінальних правопорушень», - йдеться у повідомленні суду.

Таким чином, за вироком суду Борісова визнано невинуватим та виправдано через відсутність у його діях складу кримінальних правопорушень.

Сам Борісов раніше на суді неодноразово говорив, що його справа побудована на роликах в Youtube, сам він ніякого референдуму в Стаханові не організовував, а в Луганськ на з'їзд мерів міст, який організовували тодішній керівник «ЛНР» Валерій Болотов та тодішній депутат від Партії регіонів Олег Царьов 6 травня 2014, Борісова привезли автоматники.

«Мені сказали, що треба поїхати на цей з'їзд, я сказав, а якщо я відмовлюсь? Тоді зайшло двоє людей з автоматами і мене люб'язно провели»,- цитує Борісова «Громадське».

Нагадаємо, затримали екс-мера Стаханова в Бердянську в липні 2014 року. Борісов просидів у СІЗО три роки.

Також він є свідком обвинувачення в справі екс-регіонала Єфремова, хоча на суді він засвідчив, що з Єфремовим особисто знайомим не був, а знав лише його як губернатора області, і що вказівок йому на проведення «референдуму» 11 травня 2014 року той не давав.