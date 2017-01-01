Суд вирішив зачитати вирок колишнім бійцям «Торнадо» за відсутністю обвинувачених



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Екс-бійці «Торнадо» в суді

7 квітня Оболонський районний суд Києва почав оголошувати вирок колишнім бійцям «Торнадо»

Оболонський районний суд Києва продовжив зачитувати вирок екс-бійцям «Торнадо» без участі самих обвинувачених, оскільки вони не забажали слухати до кінця текст вироку. Про це повідомила прес-секретар суду Інна Свинаренко.

«На певній частині (зачитування вироку — ред.) обвинувачені зробили заяву про те, що вони не мають бажання слухати текст вироку. Суд пішов на ці умови, вони були видалені з зали засідання і поїхали до СІЗО», — сказала вона.

За словами Свинаренко, на цей момент судді зачитали 60 листів вироку.

Як відомо, у 2015 році були затримані 12 бійців «Торнадо» за обвинуваченням у незаконному позбавленні волі та викраденні місцевих жителів, тортурах, вбивстві та низці інших тяжких злочинів.

6 липня 2015 року головний військовий прокурор Анатолій Матіос розповів, що бійці роти патрульної служби міліції «Торнадо» катували затриманих людей за допомогою струму, погрожували розстрілом і знімали все на мобільні телефони. Також у рамках досудового розслідування кримінальних проваджень за підозрою командира роти міліції особливого призначення Руслана Онищенка та його підлеглих виявлено факти розбещення неповнолітніх.

Крім того, Матіос наголошував, що серед бійців роти «Торнадо» є неодноразово судимі особи. Однак у МВС України повідомили, що не знали про судимість бійців «Торнадо», яким видали міліцейські посвідчення.

Також, як заявляли у прокуратурі, один з «торнадівців» зізнався у тортурах і викраденні.