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    Суд заарештував «чорних трансплантологів», які діяли на Київщині

    • Сьогодні, 18:08
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    Трансплантція органів
    Трансплантція органів

    Угруповання вербувало людей для трансплантації органів

    Суд арештував двох громадян Туреччини і двох українців, яких підозрюють у вербуванні людей для трансплантації органів. Про це повідомила прокуратура Київської області.

    Одному громадянину Туреччини обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 40 млн гривень. Іншому - з альтернативою застави у розмірі 32 млн гривень.

    Всім чотирьом особам повідомили про підозру у вчиненні правопорушення за ч. 3 ст. 149 - торгівля людьми.

    «Чорних трансплантологів» затримали 11 квітня. Угрупування діяло з вересня 2015 року. Через Інтернет вони шукали людей зі скрутним матеріальним становищем, які потім залежали від зловмисників.

    Їм загрожує позбавлення волі від 8 до 15 років.

    Триває досудове розслідування.

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