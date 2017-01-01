Суд заарештував двох полковників з Генштабу та Держприкордонслужби

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Полковники були викриті на одержанні хабара у 6000 доларів США за працевлаштування цивільної особи на військову службу до Дерприкордонслужби України

Двом полковникам Генерального штабу Збройних Сил України та Державної прикордонної служби України, яких підозрюють в отриманні хабара, обрано запобіжний захід.

Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України.

«За клопотанням військової прокуратури Дарницького гарнізону Центрального регіону України судом обрано запобіжний захід двом полковникам з Генерального штабу Збройних Сил України (домашній арешт) та Державної прикордонної служби України (цілободовий домашній арешт з носінням електронного браслету), які були викриті 23 лютого 2017 року на одержанні хабара у 6000 доларів США за працевлаштування цивільної особи на військову службу до Державної прикордонної служби України», – повідомляють у прокуратурі.

Відзначається, що хабар офіцери отримали у два етапи. Спочатку вони отримали 3000 доларів, а під час отримання другої частини військовослужбовців було затримано. Старшим офіцерам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди, у великому розмірі та за попередньою змовою групою осіб, які займають відповідальне становище, поєднане з вимаганням).

Нагадаємо, 23 лютого повідомлялося, що двох полковників Генштабу ЗСУ та Держприкордонслужби затримали на хабарі у 6 тисяч доларів.