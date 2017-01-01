Суд заарештував тренувальну базу «Азову» в Києві

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В листопаді 2014 року керівництво заводу «АТЕК» звинувачувало бійців полку Нацгвардії «Азов» у захопленні підприємства і спорткомплексу

Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання Служби безпеки України і заарештував тренувальну базу полку «Азов» на заводі і спортивному комплексі «АТЕК» в Києві.

Про це йдеться в ухвалі суду від 13 березня.

«Накласти арешт на єдиний майновий комплекс, розташований за адресою: м Київ, проспект Перемоги, 83, громадський будинок (Б), розташований за адресою: м Київ, проспект Перемоги, 81, і спорткомплекс, розташований за адресою: м Київ , вул. Чистяківська, 20, які в праві приватної власності належать «ПАТ Інвестмент Лімітед України», — йдеться у рішенні.

СБУ вказала, що з 7 вересня 2016 року розслідує кримінальне провадження за фактом розкрадання невстановленими посадовими особами ЗАТ «АТЕК» майна ТОВ «Інженерна група «Арей», зокрема важкої універсальної гусеничної платформи «Азовець», вартістю понад 2,7 млн гривень.

У лютому 2017 року суд відмовився задовольнити аналогічне клопотання СБУ, і Апеляційний суд Києва визнав це рішення законним.

За даними агентства, в листопаді 2014 року керівництво заводу «АТЕК» звинувачувало бійців полку Національної гвардії «Азов» у захопленні підприємства і спорткомплексу.