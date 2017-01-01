Суд залишив на волі помічника Авакова, який розікрав у МВС мільйони на піску

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Мільйонні розкрадання

Петрівський уклав угоду з прокурором Генпрокуратури про визнання винуватості і отримав покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі умовно

Суд визнав винним директора ДП «Спецсервіс» Міністерства внутрішніх справ Василя Петрівського у незаконному продажу безхазяйного піску, який зберігало держпідприємство, і засудив його до чотирьох років позбавлення волі умовно зі штрафом у розмірі 17 тис. грн. Про це свідчить вирок Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 13 травня.

У березні 2014 р. ДП «Спецсервіс» МВС отримало від Бориспільської податкової інспекції 2,38 млн тонн об’ємом 1,69 млн куб. м безхазяйного піску на території Вишеньківської сільради на зберігання. Цей пісок був намитий у 2006–2008 роках підрядниками ТОВ «Корпорація ВіпХауз» у результаті виконання робіт з днопоглиблення затоки Канівського водосховища та водоскидного каналу масиву Бортничі-Вишеньки, але не перейшов у приватну власність через відсутність спецдозволу на користування надрами. Вартість піску оцінили у 18,66 млн грн.

ДП «Спецсервіс» було тільки зберігачем піску, а не його власником, проте з травня і до середини грудня 2014 року пісок за вказівками Петрівського вивозився автомобілями ТОВ «Компанія «Столиця-Сервіс», ТОВ «ТТК «Столиця-Сервіс», ТОВ «Абу Менеджмент» для продажу ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій ім. С. Ковальської» та ПАТ «Дарницький ЗЗБК». Загалом директор «Спецсервісу» організував незаконне вивезення та продаж 162 тис. тонн піску вартістю 5,19 млн грн.

Петрівський намагався приховати нестачу піску, а також штучно створити законні підстави для його вивезення. Це він робив через укладення договорів зберігання піску з ТОВ «Кімет-трансбуд», ТОВ «Чисті водойми», ДП «Спецсервістрейд» та укладання угоди оренди землі зі своїм знайомим. При цьому фірми пісок на зберігання не отримували і на орендованій ділянці він не зберігався.

У кінці 2014 року керівник держпідприємства, намагаючись компенсувати завдані збитки завдяки перепродажу піску, отримав від Бориспільської податкової інспекції право на реалізацію 2,38 млн тонн піску вартістю 18,66 млн грн, домовився з Першою українською міжрегіональною товарною біржею про організацію біржових торгів, унаслідок яких було укладено форвардну угоду купівлі-продажу товару з ТОВ «Буд маркет груп». Втім, директору «Спецсервісу» не вдалося приховати протиправний продаж 162 тис. тонн піску вартістю 5,19 млн грн.

У суді Петрівський визнав провину і пояснив, що намагався виправити ситуацію з оплатою праці працівників держпідприємства, яке перебувало в кризовому стані, та відновити його діяльність. Ще він зазначив, що отримав позику у знайомого і для її погашення також потрібно було знайти кошти.

Петрівський уклав угоду з прокурором Генпрокуратури про визнання винуватості і отримав покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі умовно (іспитовий строк – два роки) з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на два роки зі штрафом у розмірі 17 тис. грн. Суд врахував пом’якшувальні обставини: щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину. Крім того, Петрівський відшкодував завдані збитки і погасив заборгованість за проданий пісок.

Раніше на відеозаписах СБУ було зафіксовано, як Петрівський звітував тодішньому заступнику міністра МВС Сергію Чоботарю про продаж піску. З їх розмови зрозуміло, що тільки у грудні 2014 р. ДП «Спецсервіс» офіційно провело аукціон з продажу цього піску, і переможцем стала фірма «Буд маркет груп», яку контролював Петрівський. Ця фірма виступила «прокладкою» і, придбавши пісок за заниженою ціною, перепродувала його дорожче. Також Чеботар казав, що має доповідати з цього приводу міністру Арсену Авакову.

Роботу заступника міністра МВС з напрямку ДП «Спецсервіс» курував Олексій Тахтай, який після звільнення Чеботаря став заступником міністра МВС, а наприкінці минулого року – держсекретарем МВС. Про висунення підозр Чеботарю чи Тахтаю нічого не відомо.

Джерело: Наші гроші