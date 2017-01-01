Суд зняв арешт з 312 млн. грн сина Януковича, які лежали у банку Порошенка

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Олександр Янукович із дружиною

Кошти на банківському рахунку були недоступні трохи більше місяця

Печерський районний суд Києва зняв арешт з грошей на суму 312,5 млн. грн, які надійшли до ПАТ «Міжнародний Інвестиційний Банк» з ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку».

Відповідну ухвалу 2 березня виніс суддя Віталій Писанець, задовольнивши клопотання адвоката Салазського.

За інформацією Державної служби фінансового моніторингу України, 10 січня 2017 року службові особи «Всеукраїнського банку розвитку» перерахували 312,5 млн. грн на банківські рахунки трьох осіб в «Міжнародному Інвестиційному Банку».

В ухвалі Печерського райсуду від 25 січня сказано, що вказані гроші є предметом кримінального правопорушення, а їхнім фактичним власником є син екс-президента і власник ВБР Олександр Янукович.

Арешт коштів було здійснено в рамках кримінального провадження, порушеного за фактами незаконного кредитування регіональних залізниць «Всеукраїнським банком розвитку» Олександра Януковича у 2013-2014 роках.

Пізніше прес-служба «Міжнародного Інвестиційного Банку» пояснила, що банк виконав вимоги закону і нормативно-правових актів НБУ та повідомив Державну службу фінансового моніторингу України про фінансові операції клієнтів, що містять ознаки, передбачені Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Як відомо, «Міжнародний Інвестиційний Банк» належить діючому президенту Петру Порошенку.