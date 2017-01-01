Суд зняв усі обвинувачення з екс-президента Єгипту Мубарака

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Вищий судовий орган країни зняв з колишнього глави держави всі звинувачення в причетності до загибелі демонстрантів у дні січневої революції 2011 року

Касаційний суд виправдав екс-президента Єгипту Хосні Мубарака. Про це повідомляє ТАСС із посиланням на державне єгипетське телебачення.

Вищий судовий орган країни зняв з колишнього глави держави всі звинувачення в причетності до загибелі демонстрантів у дні січневої революції 2011 року. Це рішення є остаточним і вже не підлягає оскарженню. Таким чином, відносно Мубарака завершено всі кримінальні переслідування.

Судові слухання у КС країни на повторному процесі проти Хосні Мубарака поновилися після багатомісячної перерви. Адвокат колишнього глави держави Фарід ад-Діб побудував свій захист на тому, що інші підсудні, в тому числі екс-глава МВС Хабіб аль-Адлі і шестеро високопосадовців колишнього режиму, вже виправдані без права перегляду справи.

Цей процес, який отримав назву «справа століття» і привернув у самому його початку небувалу увагу громадськості, з роками втратив свою актуальність для єгиптян. У справі вже двічі виносили вироки. У 2012 році Мубарака було засуджено судом нижчої інстанції до довічного ув'язнення: суд визнав його винним у провокації насильства в дні революції 25 січня і загибелі сотень протестувальників.

У листопаді 2015 року касаційний суд взявся до повторного розгляду справи. Однак через вимоги МВС, яке наполягало на транспортуванні підсудного до зали засідань лише на вертольоті, кілька місяців пішло на врегулювання організаційних питань, оскільки будівля КС у центрі Каїра не оснащена вертолітним майданчиком, а засідати в іншому місці судді спочатку відмовлялися. Однак нинішнє засідання все-таки відбулося в будівлі поліцейської академії, де є необхідна інфраструктура.