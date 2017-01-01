Справа Насірова: ГПУ перевірить законність проникнення НАБУ до «Феофанії»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У «Феофанії» Роману Насірову діагностували інфаркт

Слідчий суддя припустив, що в діях детективів можуть міститися ознаки злочину

Печерський районний суд Києва зобов'язав Генеральну прокуратуру України внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою колишнього головного податківця Романа Насірова і розпочати досудове розслідування проти детективів НАБУ.

Як стало відомо «Главкому», таку ухвалу 10 квітня виніс слідчий суддя Олеся Батрин.

Наприкінці березня до Печерського райсуду надійшла скарга від Романа Насірова на бездіяльність ГПУ щодо невнесення відомостей про кримінальне правопорушення. 28 березня він звернувся до Генпрокуратури із заявою про вчинення детективами Національного антикорупційного бюро України порушення за ч. 2 ст. 162 КК України («Порушення недоторканості житла»), яке полягало в пронекненні до палати клініки «Феофанія», де Насіров проходив лікування.

У судовому засіданні прокурор Перов заперечив щодо задоволення скарги, наголосивши, що НАБУ діяло в межах закону. І додав: що це було предметом дослідження Солом'янським районним судом Києва та Апеляційним судом Києва при розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу Роману Насірову.

Натомість суддя Батрин вважає, що скаргу Насірова, яка містить об'єктивні дані, які дійсно свідчать про ознаки злочину (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину), необхідно задовольнити.

Як повідомляв «Главком», 2 березня детективи НАБУ затримали голову ДФС Романа Насірова на території КЛ «Феофанія» за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою та службовим становищем). Медичний персонал КЛ «Феофанія» намагався обмежити доступ детективів НАБУ до палати, в якій перебував голова ДФС, посилаючись на його тяжкий стан.

Після вирішення питання про доступ до палати, в якій перебував голова ДФС, детективи НАБУ повідомили йому про підозру. Однак підозрюваного не було переведено до установи тимчасового тримання у зв’язку з інформацією про нібито різке погіршення стану його здоров’я. Проте обстеження в іншому спеціалізованому медичному закладі діагноз лікарів із КЛ «Феофанія» не підтвердили.

Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави, яку за нього внесла дружина.