Суд зобов'язав НАБУ розслідувати заяви Онищенка щодо «вільної каси БПП»
- Сьогодні, 07:46
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НАБУ має розслідувати реєстрацію Онищенка у ЦВК за хабарСолом'янський суд Києва зобов’язав детективів Національного антикорупційного бюро внести відомості до Єдиний реєстр досудових рішень за інформацією щодо реєстрації Олександра Онищенка кандидатом у депутати Верховної Ради на виборах 2014 року за хабар.
Копію рішення суду опублікував народний депутат Віталій Купрій у Фейсбук.
НАБУ має внести відомості про кримінальне правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу (зловживання владою), яке ймовірно вчинили голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський і колишній народний депутат Давид Жванія.
Нагадаємо, у вівторок, 6 грудня, у ЗМІ з'явився запис, зроблений нардепом Олександром Онищенком з нібито депутатом Олесем Довгим, який, за твердженням Онищенка, приїхав із ним домовлятися.
Як повідомлялося, Онищенко, який раніше заявляв про передачу «компромату на Порошенка» спочатку американським, а потім і російським спецслужбам, має в своєму розпорядженні чотири кейси записів із матеріалами.
Крім того, глава Антикорупційного бюро заявив, що Онищенко має кілька громадянств.
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