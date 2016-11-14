Суддю Солом'янського райсуду Києва затримали на хабарі

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Хабарник вимагав $22 тис. за зняття арешту із заставного майна

Суддю Солом'янського районного суду Києва затримано при отриманні хабара в розмірі $22 тис. за зняття арешту із заставного майна.

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив у фейсбуці.

«Тільки що співробітники Департаменту захисту економіки Національної поліції спільно з НАБУ затримали суддю Солом'янського суду міста Києва і директора адвокатського бюро (посередник) при отриманні хабара 22000 доларів США за сприяння у знятті арешту на майно, яке було в заставі», - написав Аваков на своїй сторінці в соцмережі Facebook в четвер увечері.