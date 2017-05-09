Сутички у Дніпрі: Опубліковано фото «тітушок», які побили ветеранів АТО

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Під час святкування 9 травня у Дніпрі невідомі побили ветеранів АТО

Під час святкування 9 травня у Дніпрі невідомі побили ветеранів АТО

Волонтер Оксана Чорна опублікована фотографії так званих тітушок, які під час святкування 9 травня у Дніпрі побили ветеранів АТО.

Фотографії опубліковані на її сторінці у Facebook.

Вона назвала причетних до побиття військовослужбовців-ветеранів АТО.

«Ось фото тітушок і головного організатора цих звірств. Менти вже відзвітували, що хто бив незрозуміло. Що це не муніципальна поліція. Не здивуюся, що за фактом це будуть взагалі не менти. А так, цивільні, які купили форму в супермаркеті. А Вілкулу все як завжди зійде з рук. І бидло його підтримає», - написала волонтер.

Нагадаємо, в Дніпрі під час акції «Марш перемоги», організованої в Дніпрі нардепом Олександром Вілкулом, сталася бійка між хлопцями спортивної статури і ветеранами АТО. Як повідомив Інформатор, в результаті конфлікту за медичною допомогою звернулося 6 поліцейських та 8 учасників масових заходів. В основному у постраждалих були діагностовано травми голови і інші менш значні пошкодження.