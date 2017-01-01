Танки та броньовики: Міноборони замовило військову техніку

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Дозор-Б

Львівський бронетанковий завод отримав контракт на ремонт та виробництво військової техніки для Міністерства оборони

Цього року Збройні сили України повинні отримати нову військову техніку. Такий висновок можна зробити, виходячи зі змісту ухвали Господарського суду Львівської області. У документі йдеться про те, що Міністерство оборони підписало контракт на виробництво чергової партії вітчизняних броньованих автомобілів «Дозор-Б».

Виконувати контракт буде Львівський бронетанковий завод. Для потреб ЗСУ підприємство випустить 20 «Дозорів». У документі інформації про терміни виконання замовлення немає. Імовірно, контракт буде завершено до кінця 2017 року.

Крім «Дозор-Б» львівське підприємства модернізує для Міноборони танки Т-72 на загальну суму 10,6 млн гривень. У документі також фігурують такі бойові машини як Т-64, Т-80, БРМК-1 та інша спецтехніка.

«Дозор-Б» - бронеавтомобіль повністю спроектований і побудований в Україні. У минулому році Міністерство оборони отримало перші 10 машин.