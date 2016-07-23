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    Телефон Гітлера продали за $243 тисячі

    • Сьогодні, 03:44
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    Телефон Siemens c гравіюванням імені Гітлера був подарунком вермахту

    Особистий телефон Адольфа Гітлера був проданий на аукціоні в США за 243 тисячі доларів.

    Про це повідомляє Le Courrier.

    Лот придбали телефоном. Аукціонний дім відмовився давати будь-які дані про особу або національність покупця.

    Вартість телефону оцінювалася в межах 200-300 тисяч доларів, в той час як стартова ціна телефону Гітлера становила 100 тисяч доларів.

    Телефон Siemens c гравіюванням імені Гітлера був подарунком вермахту.

    У 1945 році він був знайдений радянськими солдатами в бункері Гітлера і потім переданий британському офіцерові, сім'я якого зберігала апарат більше 70 років.

    Аукціонний дім називає цей лот «можливо, найбільш руйнівною «зброєю» всіх часів, яка позбавила життя мільйонів людей по всьому світу».

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