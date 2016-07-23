Телефон Гітлера продали за $243 тисячі

Про це повідомляє Le Courrier.

Лот придбали телефоном. Аукціонний дім відмовився давати будь-які дані про особу або національність покупця.

Вартість телефону оцінювалася в межах 200-300 тисяч доларів, в той час як стартова ціна телефону Гітлера становила 100 тисяч доларів.

Телефон Siemens c гравіюванням імені Гітлера був подарунком вермахту.

У 1945 році він був знайдений радянськими солдатами в бункері Гітлера і потім переданий британському офіцерові, сім'я якого зберігала апарат більше 70 років.

Аукціонний дім називає цей лот «можливо, найбільш руйнівною «зброєю» всіх часів, яка позбавила життя мільйонів людей по всьому світу».