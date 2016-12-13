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    Тепер студенти отримуватимуть стипендію у розмірі 1,1 тис. гривень

    • 1 Сiчня, 10:40
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    <p>З Нового року змінюється розмір студентської стипендії</p>

    З Нового року змінюється розмір студентської стипендії

    Підвищена стипендія буде дорівнювати 1400 гривень

    З початку нового навчального семестру у 2017 році студенти отримуватимуть стипендії у розмірі 1,1 тис. гривень.

    Про це напередодні написав у своєму мікроблозі у Twitter віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко.

    «Уряд ухвалив постанову про академічні стипендії: з наступного року для вишів 3-4 рівня акредитації звичайна стипендія — 1100 грн, підвищена — 1400 грн», — повідомив Кириленко.

    Нагадаємо, прем’єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що у Бюджеті-2017 фонд стипендій було збільшено на 580 мільйонів гривень до майже 6 мільярдів гривень.

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