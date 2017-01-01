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    Теплопостачання в Авдіївці переведено на стабільний режим

    • Сьогодні, 18:54
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    <p>Електропостачання в Авдіївці було відновлено</p>

    Електропостачання в Авдіївці було відновлено

    У місті відновлено вуличне освітлення

    В Авдіївці теплопостачання переведено з аварійного режиму на резервних генераторах  на стабільний режим.

    Про це, посилаючись на доповідь віце-прем'єра Геннадія Зубка повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко.

    «У місті відновлено вуличне освітлення. Продовжуються роботи з переходу водопостачання на цілодобовий режим», - йдеться у повідомленні. 

    5 лютого, після кількаденних спроб українських ремонтників дістатися до пошкоджених ЛЕП під обстрілами бойовиків, роботи з відновлення енергопостачання до Авдіївки вдалося розпочати, електропостачання населеного пункту було відновлено.

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