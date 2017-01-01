Теплопостачання в Авдіївці переведено на стабільний режим
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Електропостачання в Авдіївці було відновлено
У місті відновлено вуличне освітлення
В Авдіївці теплопостачання переведено з аварійного режиму на резервних генераторах на стабільний режим.
Про це, посилаючись на доповідь віце-прем'єра Геннадія Зубка повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко.
«У місті відновлено вуличне освітлення. Продовжуються роботи з переходу водопостачання на цілодобовий режим», - йдеться у повідомленні.
5 лютого, після кількаденних спроб українських ремонтників дістатися до пошкоджених ЛЕП під обстрілами бойовиків, роботи з відновлення енергопостачання до Авдіївки вдалося розпочати, електропостачання населеного пункту було відновлено.