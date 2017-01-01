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    Тернопільські депутати після бійки потрапили до лікарні

    • Сьогодні, 18:30
    • Розсилка
    Розбірки під стінами тернопільської міськради
    Розбірки під стінами тернопільської міськради

    В одного з потерпілих медики діагностували хімічний опік очей

    У Тернополі закрили засідання сесії міської ради через сутички між представниками різних політсил.

    Про це йдеться у повідомленні прес-служби місцевої поліції.

    «Запланована 15-та сесія не відбулася, а двоє депутатів звернулися до лікувального закладу з тілесними ушкодженнями», - сказано у повідомленні.

    Керівник поліції Тернопільщини Олександр Богомол заявив, що стався конфлікт між окремими політичними силами і переріс у «незначне протистояння».

    «До охорони громадського порядку та документування подій, що відбувалися сьогодні під стінами Тернопільської міської ради залучалися вісімдесят поліцейських. Внаслідок протистояння двоє депутатів отримали тілесні ушкодження і їх каретою швидкої допомоги було доправлено до медичних закладів для надання допомоги», - розповів він.

    «В одного з потерпілих медики діагностували хімічний опік очей. За попередніми даними, депутату хтось бризнув перцевим балончиком в обличчя.  Інший потерпілий звернувся до медиків із закритою травмою лівої повіки», - повідомляє поліція.

    Правоохоронці почали кримінальне провадження за статтею  351 ККУ - перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради. В рамках цього провадження працівники поліцію з’ясовуватимуть й обставини нанесення тілесних ушкоджень депутатам.

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    Тернопільські депутати після бійки потрапили до лікарні
    Тернопільські депутати після бійки потрапили до лікарні
    Тернопільські депутати після бійки потрапили до лікарні
    Тернопільські депутати після бійки потрапили до лікарні
    Тернопільські депутати після бійки потрапили до лікарні
    Тернопільські депутати після бійки потрапили до лікарні
    Тернопільські депутати після бійки потрапили до лікарні

    Як пише, видання «Місто», представники однієї з партій намагалися не пустити до міської ради трьох депутатів, які були виключені з партії ВО «Свобода» через порушення виборчої програми, партійної дисципліни. На цьому фоні виник конфлікт, який переріс у штовханину.

     

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