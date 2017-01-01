Терорист напав на аеропорт Форт-Лодердейла у США від імені ІДІЛ
- Сьогодні, 02:39
-
Розсилка
Підозрюваному в стрілянині в аеропорту пред’явлені звинувачення, йому загрожує стратаПідозрюваний в озброєній атаці в аеропорту Форт-Лодердейла (США) Естебан Сантьяго заявив, що вчинив напад від імені терористичного угруповання «Ісламська держава».
Про це повідомляє CNN.
Агент ФБР Майкл Ферлаццо при цьому не уточнив, чи заявив підозрюваний у справі саме про зв’язки з бойовиками або лише про вплив терористів на нього.
Сантьяго перед нападом казав, що його розум контролює ЦРУ. Проте, як сказав Ферлаццо, в ході останнього допиту таких заяв він не робив.
Підозрюваному в стрілянині в аеропорту пред’явлені звинувачення, йому загрожує страта.
Нагадаємо, в результаті стрілянини 6 січня в аеропорту міста Форт-Лодердейл загинули п’ятеро людей, ще 45 отримали поранення.