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    Терорист напав на аеропорт Форт-Лодердейла у США від імені ІДІЛ

    • Сьогодні, 02:39
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    Підозрюваному в стрілянині в аеропорту пред’явлені звинувачення, йому загрожує страта

    Підозрюваний в озброєній атаці в аеропорту Форт-Лодердейла (США) Естебан Сантьяго заявив, що вчинив напад від імені терористичного угруповання «Ісламська держава».

    Про це повідомляє CNN.

    Агент ФБР Майкл Ферлаццо при цьому не уточнив, чи заявив підозрюваний у справі саме про зв’язки з бойовиками або лише про вплив терористів на нього.

    Сантьяго перед нападом казав, що його розум контролює ЦРУ. Проте, як сказав Ферлаццо, в ході останнього допиту таких заяв він не робив.

    Підозрюваному в стрілянині в аеропорту пред’явлені звинувачення, йому загрожує страта.

    Нагадаємо, в результаті стрілянини 6 січня в аеропорту міста Форт-Лодердейл загинули п’ятеро людей, ще 45 отримали поранення. 

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