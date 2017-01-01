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    Терористи на Луганщині підірвали залізничну колію

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    Підрив залізничної колії
    Підрив залізничної колії

    На перегоні станцій «Шипилове» – «Сентянівка» виявлено воронку від вибуху діаметром 4 метри

    У Луганській області бойовики підірвали залізничну колію на перегоні станцій «Шипилове» – «Сентянівка».

    Про це повідомили у прес-службі Луганської обласної державної адміністрації у четвер, 13 квітня.

    «До Головного управління Національної поліції в Луганській області надійшло повідомлення диспетчера залізничної станції «Лиман» про те, що на перегоні станцій «Шипилове» – «Сентянівка» на 48 км виявлено воронку від вибуху діаметром 4 метри та глибиною 3 метри», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що внаслідок вибуху пошкоджено залізничну колію.

    «Це є свідченням цинічного та підступного плану ворога зруйнувати нашу цивільну інфраструктуру», – додали в ОДА.
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