Терористи на Луганщині підірвали залізничну колію
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Підрив залізничної колії
На перегоні станцій «Шипилове» – «Сентянівка» виявлено воронку від вибуху діаметром 4 метри
У Луганській області бойовики підірвали залізничну колію на перегоні станцій «Шипилове» – «Сентянівка».
Про це повідомили у прес-службі Луганської обласної державної адміністрації у четвер, 13 квітня.
«До Головного управління Національної поліції в Луганській області надійшло повідомлення диспетчера залізничної станції «Лиман» про те, що на перегоні станцій «Шипилове» – «Сентянівка» на 48 км виявлено воронку від вибуху діаметром 4 метри та глибиною 3 метри», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок вибуху пошкоджено залізничну колію.«Це є свідченням цинічного та підступного плану ворога зруйнувати нашу цивільну інфраструктуру», – додали в ОДА.