Терористи вимагають амністії для обміну полоненими за формулою «700 на 50»

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Процес звільнення заручників з окупованих територій досі залишається заблокованим

Терористи з «ЛНР/ДНР» готові піти на обмін заручниками з Україною у співвідношенні 700 на 50, якщо їм буде гарантована амністія.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко за результатами зустрічі у Мінську Тристоронньої контактної групи.

Вона зазначила, що наразі процес звільнення заручників з окупованих територій досі залишається заблокованим, навіть попри те, що Україна запропонувала бойовикам жест доброі волі - одностронню передачу 15 осіб.

«При цьому представники ОРДЛО заявили , що їхнім жестом доброї волі була передача Тараса Колодія і двох жінок, долю яких, разом з усіма іншими заручниками, ми неодноразово обговорювали в Мінську. А зараз вони знову наполягають на негайній амністії як передумові звільнення і передачі їм близько 700 осіб в обмін на близько 50», - наголосила Геращенко.