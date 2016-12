Терористи захопили літак лівійських авіаліній

На борту захопленого літака перебуває 118 пасажирів

Літак A320 лівійської авіакомпанії Afriqiyah Airways захоплений викрадачами. Про це повідомляє Times of Malta.

Авіалайнер, що виконував переліт за внутрішнім маршрутом, приземлився в аеропорту Мальти.

На борту літака, що прямував з лівійського міста Себа у Триполі, перебуває 118 осіб.

Які вимоги висувають викрадачі, поки що невідомо.

Hijacked airliner lands in Malta - two threaten to blow up the plane - https://t.co/f56cZHT9UZ pic.twitter.com/RDaMcEyCdW