Терористи захопили літак лівійських авіаліній
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На борту захопленого літака перебуває 118 пасажирів
Літак A320 лівійської авіакомпанії Afriqiyah Airways захоплений викрадачами. Про це повідомляє Times of Malta.
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Авіалайнер, що виконував переліт за внутрішнім маршрутом, приземлився в аеропорту Мальти.
На борту літака, що прямував з лівійського міста Себа у Триполі, перебуває 118 осіб.
Які вимоги висувають викрадачі, поки що невідомо.
Hijacked airliner lands in Malta - two threaten to blow up the plane - https://t.co/f56cZHT9UZ pic.twitter.com/RDaMcEyCdW— Television Malta (@TelevisionMalta) 23 декабря 2016 г.