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    Терористи захопили літак лівійських авіаліній

    • Сьогодні, 13:13
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    На борту захопленого літака перебуває 118 пасажирів

    Літак A320 лівійської авіакомпанії Afriqiyah Airways захоплений викрадачами. Про це повідомляє Times of Malta.

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    Авіалайнер, що виконував переліт за внутрішнім маршрутом, приземлився в аеропорту Мальти.

    На борту літака, що прямував з лівійського міста Себа у Триполі, перебуває 118 осіб.

    Які вимоги висувають викрадачі, поки що невідомо.

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