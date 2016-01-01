The National Interest: 39% росіян не підтримають політику Кремля у разі відкритого протистояння із Україною



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Російські громадяни також менше підтримують анексію Криму, аніж в 2014 році

В опитуванні, проведеному в березні 2014 року, 74% респондентів заявили, що готові підтримати російську владу в разі збройного конфлікту між Росією і Україною. Менше року тому ця цифра знизилася до 44%, демонструючи ослаблення націоналістичного чаду, повідомляє The National Interest.

Наразі 39% респондентів заявляють, що вони «однозначно» або «ймовірно» відмовляться підтримувати Кремль в разі відкритого безпосереднього конфлікту з Україною, що на 13% більше, ніж одинадцятьма місяцями раніше.

Таке ж швидке ослаблення націоналістичного чаду сталося і в питанні, що стосується того, чи справді Росія анексувати області східної України, що знаходяться під контролем проросійських сепаратистів. На початку 2014 року ідею приєднання цих територій до Росії підтримала майже половина опитаних росіян (48%). Менше року тому число респондентів, які висловилися за приєднання, скоротилося до 15%.

«Хоча більшість росіян підтримують Путіна (найчастіше через удаваного відсутності серйозної альтернативи), вони як і раніше побоюються конфлікту з Заходом і не виявляють інтересу до створення імперії», – пише видання.