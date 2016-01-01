The Times: Путін слабший, ніж здається

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Президент РФ Путін

Президент Росії на своїй марафонській прес-конференції не сказав жодного слова про економічні проблеми

Президент РФ Путін спробував використовувати свою марафонську прес-конференцію за підсумками року, щоб видати себе за капітана, котрий виводить країну з бурхливих вод, - повідомляє редакція The Times.

«Моя мета - процвітання Росії», - сказав президент РФ, намагаючись переконати країну, що він не одержимий військової показухою і цікавиться чимось ще. Нехай навіть в Сирії він домагається успіхів, російська економіка перебуває в стагнації і нетерпіння його народу посилюється. Довгострокова перспектива скорочення чисельності населення затьмарює майбутнє Росії. У серці російської системи управління гніздиться хвороба. Рано чи пізно розчаровані громадяни зрозуміють, що навколо Путіна зібралася клептократична кліка», - йдеться в статті.

Видання відзначає, що президент Росії не сказав нічого про проблеми її економіки. Навпаки, він звернув увагу на її поверхневе поліпшення, яке журналісти пояснюють виключно підйомом цін на нафту вище 50 доларів за барель. Видання вказує, що Росія як і раніше відстає від інших країн, в той час як Путін робить світ більш небезпечним місцем допомогою своїми втручаннями на Близькому Сході і Україні.

Журналісти припускають, що обраний президент Трамп і Путін можуть укласти велику угоду по Східній Європі і ближнього Сходу. «Але поки її немає, Трампу слід зберігати санкції, - йдеться в статті. - У минулому Трамп стверджував, що санкції не працюють і повинні бути зняті. Однак санкції мають накопичувальний ефект».

«Путін слабший, ніж здається», - резюмує видання.