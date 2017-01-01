Тіллерсон заявив, що режим Асада 50 разів використав хімічну зброю



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лавров наголосив, що Росія вимагає щодо цього «об'єктивного розслідування»

Держсекретар Сполучених Штатів Рекс Тіллерсон назвав ракетні удари по Сирії обгрунтованими у відповідь на використанням режимом Башара Асада хімічної зброї, що було 50 разів.

Про це він заявив за результатами зустрічі з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

«Удари по Сирії з боку США — вони обгрунтовані, і вони були спрямовані проти використання Асадом хімзброї, а такого було 50 випадків. Режим Асада застосував хіматаки 50 разів», — заявив Тіллерсон.

У свою чергу Лавров наголосив, що Росія вимагає щодо цього «об'єктивного розслідування».

«Наші дослідження свідчать, що є пара місць, де зберігається хімзброя під контролем екстремістів. Що стосується розслідування про застосування хімзброї, є багато механізмів, як розслідувати такі випадки. У нас до них багато питань. Звинувачення, які надходять на адресу сирійського уряду — всі вони засновані на якихось дивних організаціях. Наприклад, повністю дискредитували себе «Білі шоломи», — заявив Лавров.

Також він сказав, що «не було ознак отруйних речовин» у Сирії.

«Після нальоту цих літаків взагалі не було ознак говорити, що там були отруйні речовини. Ми на 100% переконані, що якщо колеги в ООН і Гаазі будуть ухилятися — це значить, що вони не хочуть встановити істину», — заявив Лавров.

«Як говорив Путін неодноразово: ми не робимо ставку на конкретного політика. Ми виступаємо за те, щоб вони сіли і домовилися», — додав Лавров щодо ситуації з режимом Асада.

Джерело: Громадське