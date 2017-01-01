Тимчук: бойовики на Донбасі готуються до масштабного наступу

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Фото: Политека Бойові дії в зоні АТО

Координатор групи «Інформаційний спротив» розповів, до чого готуються бойовики на Донбасі

Бойовики на Донбасі за сприяння російських інструкторів готуються до масштабного наступу Збройних сил України. Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат України, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук, передає «Главком».

Він повідомив, що окупанти почали значно частіше застосовувати протитанкові ракетні комплекси (ПТРК) на передньому краї лінії зіткнення. Ця робота з підготовки особового складу, постачання бойовикам ПТРК та більш активного їх використання здійснюється за активного сприяння інструкторів і командного складу російської армії одразу на кількох полігонах (наприклад, у районі Моспиного).

«Судячи з усього, командування російсько-терористичних військ укотре впевнене в підготовці ЗСУ до масштабного наступу, незважаючи на те, що численні прогнози таких наступів у 2016-му – на початку 2017-го не виправдовувалися», – додав Тимчук.

Нагадаємо, впродовж минулої доби в зоні антитерористичної операції на Донбасі зафіксовано 37 обстрілів позицій Збройних сил України, поранено одного українського військовослужбовця.