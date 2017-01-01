Тимчук побачив передумови повномасштабного наступу бойовиків на Донбасі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Основною ознакою, яка б свідчила про підготовку російсько-терористичних військ до масштабного наступу, може бути перекидання на Донбас додаткових підрозділів ЗС РФ

Глава «Інформаційного спротиву», народний депутат Дмитро Тимчук припускає, що російсько-окупаційні війська можуть готувати широкомасштабний наступ на позиції Збройних сил України. Про це він написав у себе на сторінці у Facebook.

Нардеп перерахував ознаки, які вказують на можливу ескалацію: