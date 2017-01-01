Тимчук побачив передумови повномасштабного наступу бойовиків на Донбасі
- Сьогодні, 10:46
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Основною ознакою, яка б свідчила про підготовку російсько-терористичних військ до масштабного наступу, може бути перекидання на Донбас додаткових підрозділів ЗС РФ
Глава «Інформаційного спротиву», народний депутат Дмитро Тимчук припускає, що російсько-окупаційні війська можуть готувати широкомасштабний наступ на позиції Збройних сил України. Про це він написав у себе на сторінці у Facebook.
Нардеп перерахував ознаки, які вказують на можливу ескалацію:
- Російське командування зміцнює «танковий кулак» із загальним збільшенням кількості танків у складі бойових частин з 380 од. до 450 од. При цьому екіпажі танків противника посилено проходять обкатку на фронті. «Тобто набираються досвіду в маневреній війні, що можна розцінювати і як підготовку до масштабного наступу, і як продовження ескалації в колишньому форматі, але з більш масштабним застосуванням танків», – уточнив Тимчук.
- Одночасно спостерігаємо збільшення засобів протиповітряної оборони з 350 од. на початку року до близько 400 од. сьогодні. Крім танкових підрозділів, російське командування вдосконалює і розширює систему ППО в обох армійських корпусах. «Тобто дійсно бояться міфічного і давно рекламованого самими бойовиками широкомасштабного наступу ЗСУ із застосуванням авіації. І точно так само це може свідчити про підготовку до наступу», – зазначив він.
- З’явився запит на підвищення якості підготовки корегувальників і артрозвідників, які навчаються в навчальних центрах у РФ. Паралельно повним ходом іде відновлення і нарощування запасів боєприпасів на складах обох армійських корпусів – Генштабу ЗС РФ довелося для цього екстрено знімати частину НЗ зі складів Південного військового округу ЗС РФ. «Тобто і система ведення і управління вогнем, і система забезпечення удосконалюються. Що, зрозуміло, актуально і при підготовці до наступу, і в обороні», – пояснив нардеп.
- «Недвозначні натяки Києва, що за «Мінськом» не завадило б повернути Дебальцеве, перелякали росіян всерйоз і надовго. У районі Дебальцевого вже бачимо систему опорних пунктів, інженерні роботи тривають, оновлюються мінні поля і як гриби ростуть нові. Окупанти чекають, що українська армія буде повертати Дебальцеве силою», – зазначив Тимчук і назвав такі заходи підготовкою до оборони в чистому вигляді.
- «Донбаський полігон підготовки російських військ» повністю змістився з донецького напрямку на маріупольський. Що зрозуміло: плече підвезення з Росії мінімальне, вхід-вихід на українську територію для підрозділів ЗС РФ займає мінімум часу – це не тягнути особовий склад і техніку через пів-Донбасу до Донецька. Оперує в Новоазовському районі «на постійній основі» «9-й омсп мп 1-го АК ДНР», що все більше скидається на групу підтримки, таких собі черлідерів, для виступів підрозділів ЗС РФ.