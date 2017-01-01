Тимошенко пояснила, чому злиті у ЗМІ «закриті» рейтинги – маніпуляція

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Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко

Краще дивитися на результати виборів, а не на продажну, маніпулятивну, замовну соціологію, - Тимошенко

Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко заявила, що Адміністрація президента залучила соціологічні агенції для маніпуляцій рейтингами політичних сил. Про це вона сказала в ефірі на телеканалі «ZIK».

«Петро Порошенко фальсифікаціями, маніпуляціями, обманом, корупцією в ЗМІ, як це робив свого часу Янукович, хоче зараз готуватися до другого президентського терміну», – зазначила вона.

Тимошенко наголосила, що маніпуляція з соціологією іноді досягає абсурду. «Остання соціологія, підготовлена в Адміністрації президента, – це вершина обману і спотворення думки людей», – сказала вона.

За її словами, соціологічні дані, які останніми днями поширювалися, де Порошенко на першому місці, «зроблені компанією, яка завжди належала пану Гриніву – політтехнологу президента».

«Коли проводиться соціологічне опитування на замовлення Порошенка – опитується 2,5 тис людей по всій країні. А у мене зараз в руках дані Центральної виборчої комісії з результатами виборів в об’єднані територіальні громади в грудні 2016 року, в яких взяло участь понад 1 млн людей. І на першому місці серед партій – «Батьківщина». І якщо б парламентські вибори були сьогодні, то «Батьківщина» взяла би 33%, Блок Петра Порошенка «Солідарність» – 8%, Радикальна партія Ляшка – 2,5%», – аргументувала Тимошенко.

Також, за її словами, згідно з результатами виборів до територіальних громад, які відбулися 30 квітня, «Батьківщина» знову взяла перше місце: «Краще дивитися на результати виборів, а не на продажну, маніпулятивну, замовну соціологію».

Тимошенко додала: «Адміністрація президента розповсюджує фейкові рейтинги для того, щоб показати, що в країні немає опозиції, немає політичного лідерства, немає довіри ні до кого. Це – їхня мета».

Нагадаємо, днями ЗМІ оприлюднили начебто закрите опитування, згідно з яким президентський рейтинг Петра Порошенка складає 10-13%, Юлія Тимошенко, згідно з результатами опитування, друга після Порошенка.