Тимошенко розповіла, як НАЗК лобіює інтереси Яценюка

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Юлія Тимошенко

Майже всі представники органу є членами «Народного фронту», зазначила Тимошенко

Майже всі представники НАЗК є членами «Народного фронту». Тому зараз вони порушують справи нібито проти незаконного фінансування тільки двох партій, і мають претензії до «Самопомочі» та «Батьківщини».

Таку думку висловила лідер парламентської фракції ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

«НАЗК сьогодні не бореться з корупцією, а лобіює інтереси Яценюка, який фактично і сформував це агентство. Адже майже всі представники органу є членами «Народного фронту». Тому зараз вони порушують справи нібито проти незаконного фінансування тільки двох партій, і мають претензії, як не дивно, до «Самопомочі» та «Батьківщини, а решта партій їх не цікавлять», – зауважила Тимошенко.

Відтак, переконана лідер фракції, НАЗК сьогодні бореться тільки за політичну позицію, а не з корупцією. До того ж НАБУ, зауважила політик, також не виправдало великих очікувань.

«Я щиро сподівалася на людей, які почали працювати в НАБУ. Я особисто прийшла в НАБУ і віддала керівнику матеріали, де зазначено про 455 мільярдів гривень, які були конфісковані в збанкрутілих банків, і після цього оцінені в 90 мільярдів. До того ж, тепер їх намагаються продати всього за 8 мільярдів. Відтак, виникає питання до НАБУ: чому досі немає жодної кримінальної справи проти голови Нацбанку Валерії Гонтаревої, а також проти керівника Фонду гарантування вкладів, який фактично розчинив у повітрі 455 мільярдів гривень?», – наголосила Тимошенко.

Джерело: zik.ua