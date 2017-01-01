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    Тисячі людей в Лондоні взяли участь у протесті проти виходу Великої Британії з ЄС

    • Сьогодні, 18:31
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    <p>Активісти розмахували плакатами з гаслом &laquo;Зупиніть Brexit&raquo;</p>

    Активісти розмахували плакатами з гаслом «Зупиніть Brexit»

    Через чотири дні офіційно має запуститися механізм Brexit

    Тисячі людей пройшли маршем по Лондону в суботу, щоб висловити протест проти виходу Великої Британії з Євросоюзу.

    Про це повідомляє Reuters.

    Люди вийшли на вулиці за чотири дні до того, як прем'єр-міністр Тереза Мей має офіційно запустити механізм Brexit.

    Марш під гаслом «Unite for Europe» (Об'єднаємося для Європи) завершився мітингом на площі біля парламенту, де на цьому тижні стався теракт, в результаті якого загинули чотири людини. Учасники маршу вшанували хвилиною мовчання в пам'ять про загиблих на початку демонстрації.

    Активісти розмахували прапорами ЄС і плакатами з гаслами на кшталт «Який план?» і «Зупиніть Brexit».

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