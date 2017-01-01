Тисячі людей в Лондоні взяли участь у протесті проти виходу Великої Британії з ЄС
- Сьогодні, 18:31
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Активісти розмахували плакатами з гаслом «Зупиніть Brexit»
Через чотири дні офіційно має запуститися механізм Brexit
Тисячі людей пройшли маршем по Лондону в суботу, щоб висловити протест проти виходу Великої Британії з Євросоюзу.
Про це повідомляє Reuters.
Люди вийшли на вулиці за чотири дні до того, як прем'єр-міністр Тереза Мей має офіційно запустити механізм Brexit.
Марш під гаслом «Unite for Europe» (Об'єднаємося для Європи) завершився мітингом на площі біля парламенту, де на цьому тижні стався теракт, в результаті якого загинули чотири людини. Учасники маршу вшанували хвилиною мовчання в пам'ять про загиблих на початку демонстрації.
Активісти розмахували прапорами ЄС і плакатами з гаслами на кшталт «Який план?» і «Зупиніть Brexit».