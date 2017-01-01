«Тольяттіазот» може припинити транзит аміаку через Україну та почати виробництво карбаміду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Тольяттіазот» – найбільший партнер «Укрхімтрансаміаку»

Російське підприємство «Тольяттіазот» може відмовитися від транзиту аміаку трубопроводом Тольятті – Одеса територією України, переорієнтувавшись на виробництво карбаміду і відправку аміаку через інші порти.

Про це повідомив керівник інформаційного агентства Infoindustry Дмитро Гордійчук, коментуючи зупинку транзиту російського аміаку підприємством «Укрхімтрансаміак», інформує Depo.ua.

За словами Гордійчука, «Тольяттіазот» – найбільший партнер «Укрхімтрансаміаку», в 2016 році російське підприємство прокачало через територію України 1790 тис. тонн аміаку із загального обсягу в 2376 тис. тонн. Небезпека для української економіки від конфлікту з «Тольяттіазот» полягає в тому, що російське підприємство може замість транзиту свого аміаку через територію України переключитися на його використання у виробництві карбаміду.

Зараз виробничі потужності «Тольяттіазот» з виробництва карбаміду становлять 950 тис. тонн і підприємство планує ввести в дію ще один агрегат, унаслідок чого потужності з виробництва цього добрива зростуть удвічі, а використання аміаку для виробництва карбаміду зросте на 1 млн тонн.

«Тобто «Тольяттіазот» 1 млн тонн аміаку буде вже не транспортувати через територію України, а переробляти на місці в карбамід і відправляти замовникам через три російських порти на Чорному морі або через порти Балтики. Карбамід – це гранули, цьому добриву не потрібні будуть аміакопровод і перевалочні потужності Одеського припортового заводу», – сказав експерт.

За словами Гордійчука, якщо «Тольяттіазот» не домовиться з «Укрхімтрансаміаком», то російська компанія зможе транспортувати аміак через латвійський порт Вентспілс або російський порт Тамань. Хоча аміакопровод до Тамані ще не добудовано, але «Тольяттіазот» може відправляти свій товар у цей порт залізничними цистернами – це невелика відстань.

«Наприклад, у грудні минулого року «Тольяттіазот» відправив своїм контрагентам 65 тис. тонн аміаку залізницею. Якщо «Тольяттіазот» почне возити аміак залізничним транспортом, то для підприємства постане питання якнайшвидшої добудови аміакопроводу до Тамані. І коли його буде добудовано, відмова російської компанії від використання українського аміакопроводу стане для нас реальністю», – пояснив експерт.

Зупинка транзиту аміаку загрожує українській економіці втратою валютної виручки – за результатами минулого року транзит приніс близько 100 млн доларів. «Водночас власного аміаку для завантаження трубопроводу у нас немає – горлівський «Стирол» перебуває на непідконтрольній території, «Дніпроазот» і сєверодонецький «Азот» не мають виходу до аміакопроводу. Якщо «Тольяттіазот» відмовиться від послуг «Укрхімтрансаміаку», трубопровід буде просто стояти без діла», – зазначив Гордійчук.

Зупинка транзиту російського аміаку також згубно позначиться і на Одеському припортовому заводі (ОПЗ), який заробляв на перевалюванні аміаку з трубопроводу на судна. Тільки в 2015 році завод заробив понад 19 млн доларів за ці послуги. Зараз ОПЗ простоює, і перевалка аміаку дозволяла йому отримувати хоч якийсь прибуток і виплачувати зарплату своїм співробітникам, зазначив експерт.

«Укрхімтрансаміак» добивається збільшення плати за транзит аміаку, хоче «віджати» більше грошей у основного партнера. Але, відмовляючись виконувати умови договору з «Тольяттіазот», ми показуємо себе не з найкращого боку – Україна в такому випадку показує себе ненадійним партнером. Адже йдеться про бізнес з приватною компанією, яка виробляє добрива. Вона не має відношення до оборонного комплексу Росії», – зазначив Гордійчук.

Транзит російського аміаку «Укрхімтрансаміак» зупинив 23 грудня 2016 року в зв'язку з достроковим виконанням річного обсягу транзиту, передбаченого контрактом з «Тольяттіазот». Для організації транзиту аміаку в 2017 році підприємство «Укрхімтрансаміак» ще 21 грудня 2016 року направило «Тольяттіазот» додаткову угоду і готове відновити транзит одразу після її підписання.

«Тольяттіазот» 16 січня заявив, що чинним контрактом на прокачування аміаку, підписаним 24 грудня 2007 року, не передбачено підписання будь-яких додаткових угод, тоді як запропонована «Укрхімтрансаміаком» додаткова угода передбачає новий, нічим не обґрунтований підвищений транзитний тариф на прокачування аміаку.

«Тольяттіазот» запропонував «Укрхімтрансаміаку» відновити транзит і виконати зобов'язання з транспортування в січні цього року 130 тис. тонн аміаку, які були раніше узгоджені українським підприємством. Російська компанія повідомила, що ще в грудні 2016 року письмово проінформувала «Укрхімтрансаміак» про обсяги, заплановані для транспортування в січні цього року, надала місячний графік подачі суден для завантаження аміаком в Одесі, і «Укрхімтрансаміак» своїм листом від 28 грудня підтвердив прийом 130 тис. тонн аміаку в січні цього року.