Топ-менеджеру Volkswagen загрожує 169 років ув'язнення в США

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Шмідта затримали минулої суботи в Майам

Топ-менеджеру німецького автоконцерну Volkswagen AG, заарештованому в США у справі «дизельгейту», загрожує 169 років в'язниці. Про це із посиланням на окружний суд Детройта повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Колишньому менеджеру VW Оліверу Шмідту загрожує до 169 років ув'язнення в Америці», - інформує ЗМІ. На практиці це означає довічне ув'язнення.

Шмідта затримали минулої суботи в Майамі, де він проводив відпустку, безпосередньо перед вильотом до Німеччини.

Суд відмовився випустити його під заставу з причини «великої небезпеки того, що він зникне».

Олівер Шмідт з 2012 по початок 2015 року працював на представництві підприємства в Мічігані, відповідав за контакти з американськими регуляторними органами з питань екологічних стандартів. Пізніше займався, у тому числі, пошуком технологічних рішень щодо зменшення шкідливих викидів в атмосферу. Тепер США звинувачують його в обмані держави.

Окрім Шмідта, влада США звинувачує в причетності до «дизельгейту» ще п'ятьох колишніх або діючих топ-менеджерів VW. Усі вони знаходяться в Німеччині і навряд чи ризикнуть кудись виїхати, принаймні, найближчим часом. Влада навряд чи віддасть їх в руки американським прокурорам.

Цього тижня німецький автоконцерн досяг домовленості з американською стороною про суму штрафу щодо дизельного скандалу, яка становить 4,3 млрд доларів. При цьому виробник мав ще і повністю визнати свою провину.

А загальна сума штрафних санкцій, які Volkswagen AG вже виплатила і ще виплатить в одній лише Америці - владі і клієнтам, - перевищує 22 млрд доларів.

Американська влада викрила в 2015 році найбільшого європейського автовиробника в шахрайстві з рівнем вихлопних газів, що дістало назву «дизельгейту». Це стосувалося 11 мільйонів автомобілів в усьому світі (з яких всього 600 тис. в США), на яких було встановлено обладнання, яке майже в 40 разів занижує показники вихлопів. Окрім багатомільярдних збитків, ця історія коштувала концерну також величезних репутаційних втрат.

Джерело: Укрінформ