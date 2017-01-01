Торгівлю Європи з Росією підірвали не лише санкції - Der Standard

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Торговельні відносини між Росією і країнами ЄС серйозно постраждали і без політики санкцій

Антиросійські санкції коштували країнам Євросоюзу втрати тисяч робочих місць і мільярдних збитків, проте не лише вони стали причиною падіння товарообігу. Про це у четвер пише австрійська Der Standard.

«Нове дослідження, проведене Інститутом економічних досліджень (Wifo) показує, що торговельні відносини між Росією і країнами ЄС серйозно постраждали і без політики санкцій. Причина полягає передусім у тому, що економіка Росії почала різко слабшати в результаті падіння цін на нафту і масованої девальвації рубля», - йдеться у статті.

У дослідженні, проведеному за дорученням Міністерства економіки, робиться спроба визначити, яким виявився збиток безпосередньо від санкцій і контрсанкций.

Австрійський експорт в Росію впав у 2015 році майже на 40% порівняно з 2014. Країна через торговельну війну втратила в 2015 році близько 7 тисяч робочих місць і до 550 мільйонів євро. У Німеччині збиток становив близько 6 млрд євро або 97 тис. робочих місць. Для 27 країн ЄС (без Хорватії) зниження обсягу виробництва становило 17,6 млрд євро, було втрачено майже 400 тисяч робочих місць.

Однак, як свідчать дані Wifo, більшу частину цих втрат слід віднести на рахунок погіршення економічної ситуації в Росії, а не на рахунок обмежувальних заходів. Так, в Австрії лише 36% обвалу експорту на російський ринок пов'язані із санкціями, для Євросоюзу в цілому ця цифра становить 44% від загальних втрат. «Іншими словами, європейські компанії зафіксували б різкий спад в експорті - близько 22 млрд євро, - навіть якби європейська політика ніколи не почала штрафні заходи проти Росії», - констатує автор.