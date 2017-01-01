Toyota підтримала інженерів, які створюють літаючу автівку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Проект Skydrive

Розробники очікують, що автомобіль полетить зі швидкістю 100 км / год, піднімаючись над землею на 10 метрів.

Японський автогігант Toyota повідомив, що підтримає групу інженерів, які займаються розробкою літаючого автомобіля. Компанія погодилася виділити 40 млн ієн (352,4 тис. доларів) стартапу Cartivator, чия штаб-квартира розташована недалеко від міста Тойота в центральній Японії.

Згідно Nikkei Asian Review, група компаній Toyota дала принципову згоду підтримати проект Skydrive, про який на даний момент відомо, що він використовує технологію створення безпілотників і буде оснащений трьома колесами і чотирма роторами.

30 розробників, які займаються створенням прототипу, сподіваються підняти його в повітря до токійської літньої Олімпіади 2020-го року. Як стверджують в Skydrive, при розмірах 2,9 на 1,3 метра, їх апарат буде найменшою літаючої машиною.

Розробники очікують, що автомобіль полетить зі швидкістю 100 км / год, піднімаючись над землею на 10 метрів.

Зараз створенням літаючого автомобіля зайняті експериментатори по всьому світу: крім Японії, свої проекти розробляють ініціативні групи з Нідерландів, Китаю, Німеччини і США.

Джерело: BBC