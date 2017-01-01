Трактор з працівниками підірвався на Луганщині: є загиблі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Від місця вибуху до лінії зіткнення близько 30-40 км

В районі селища Фащівка на окупованій частині Луганщини трактор з працівниками підірвався на міні терористів «ЛНР».

Згідно повідомлення в посадці, розташованій між автодорогою Фащівка-Дебальцеве і залізничним перегоном Чорнухине-Фащівка, на лісовій дорозі, стався підрив трактора МТЗ-80, з причепом, в якому знаходилися працівники, які проводили прибирання лісових насаджень на перегоні Чорнухине-Фащівка.

В результаті вибуху місцевий мешканець Анатолій Чернов, 1964 р.н. загинув на місці.

Пізніше в реанімаційному відділенні від отриманих тілесних ушкоджень померли працівниці Тищенко і Тараканова.

Ще троє робітників з важкими пораненнями госпіталізовані в реанімаційне відділення. За їх життя борються лікарі.

Місцеві мешканці зазначають, що від місця вибуху до лінії зіткнення близько 30-40 км. Тож версія «МГБ ЛНР» про те, що міна поставлена ДРГ ЗСУ абсолютно абсурдна.

«Навіщо ДРГ йти 40 км в ліс, тягти з собою міну і встановлювати її на лісовій дорозі, де не пересувається техніка, особовий склад, немає важливих комунікацій? Хоч одну причину логічну назвіть. Очевидно, що міну встановили терористи, коли очікували наступу української армії», – говорять місцеві.

Джерело: Інформатор