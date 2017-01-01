Трамп ініціював вихід США з міжнародної угоди NAFTA

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Президент США Дональд Трамп

Трамп неодноразово звинувачував Мексику в знищенні робочих місць у США

Білий дім розглядає проект Указу президента щодо виходу Сполучених Штатів з угоди про вільну торгівлю в Північній Америці між США, Канадою і Мексикою, відомої як NAFTA.

Про це повідомило в середу американське інформагентство Reuters із посиланням на високопоставлене джерело в адміністрації Трампа.

«Поки неясно, чи буде документ введений в дію президентом Трампом, який уже пообіцяв вийти з NAFTA – договору про вільну торгівлю між США, Мексикою і Канадою – якщо він не зможе добитися кращих умов для Америки», – йдеться в публікації.

При цьому нагадується, що нинішній глава Білого дому неодноразово звинувачував Мексику в знищенні робочих місць у Сполучених Штатах та недавно збільшив свою критику в бік Канади. Він, зокрема, заявив минулого тижня, що Оттава «несправедливо» застосувала заходи на захист своєї молочної продукції.

При цьому Трамп має широкі повноваження в галузі торговельної політики, в тому числі й можливість припинити участь у договорі та вийти NAFTA без голосування цього питання в Конгресі США.

Джерело: Укрінформ