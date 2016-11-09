«Трамп має зрозуміти - Путін не є другом», - The New York Times про інтерв’ю з Арсенієм Яценюком



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Арсеній Яценюк у Вашингтоні

Яценюк хоче, аби Трамп бачив Путіна так, як його бачить він

«Втручання Росії у вибори в Сполучених Штатах, як і у Франції, Нідерландах та інших європейських країнах, - має дати зрозуміти, яка реальна мета Путіна. «Він хоче підпалити весь дім вільного світу, розділити всіх», - цитує лідера «Народного фронту» Арсенія Яценюк американське видання The New York Times.

У статті Пітера Бейкера йдеться про розмову з Яценюком під час його візиту до Вашингтона на цьому тижні. Автор статті наголошує, що Арсеній Яценюк прибув до США «з місією переконатися, що Україна не забута».

Як зазначає видання, він зустрівся на цьому тижні з Фіоною Хілл, топ-радником Білого дому з питань Росії, і Андреа Томпсон, радником із національної безпеки віце-президента Майка Пенса: «На Капітолійському пагорбі він зустрівся з законодавцями, такими як сенатор Тед Круз, республіканець з Техасу. Він також зустрівся з паном Обамою».

Пітер Бейкер підкреслює, що зараз дуже важливий момент для України, «коли пан Трамп в п'ятницю вирушає у свій перший закордонний візит в якості президента»: «Після зупинки на Близькому Сході і в Ватикані, президент вирушить до Брюсселя для зустрічі з іншими лідерами НАТО, насамперед європейцями, які в останні роки тримають лінію фронту проти російських «авантюр».

«Партнери відчули полегшення, коли президент не скасував санкції проти Росії, як він раніше припускав, і врешті припинив свою критику на адресу НАТО, заявивши, що альянс «більше не застарілий», як він заявляв лише кілька місяців тому», - йдеться в статті.

Арсеній Яценюк також зазначає про рішення пана Трампа не послаблювати санкції та говорить, що його зустрічі з представниками адміністрації на цьому тижні були обнадійливими. «Ми йдемо згідно з порядком денним», - сказав він.

За словами Яценюка, президент Трамп має зрозуміти: «Путін не є другом».

«Мені здається, президенту Трампу потрібно отримати краще розуміння того, ким Путін є насправді. Його дуже важливо розуміти. Він ворог моєї країни. Але він дуже розумний «політичний хижак». І його головна мета полягає в тому, щоб обіграти президента Трампа», - цитує Яценюка The New York Times.

Яценюк хоче, аби Трамп бачив Путіна так, як його бачить він. «Я не вважаю, що США і Росія могли б налагодити відносини. Ви не просто по різні боки - ви в різних всесвітах. Ви були, є і будете противниками. Ви дотримуєтеся цінностей вільного світу. Він притримується цінностей диктатури і автократії».

Як раніше повідомив «Главком», лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк у ході візиту до Канади поновив запит на оборонну зброю і звернувся до прем'єр-міністра Джастіна Трюдо про посилення допомоги Києву із боку країн Великої сімки.