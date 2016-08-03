Трамп опинився під вогнем критики через відповідь на слова «Путін – убивця»

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Трамп заявив, що поважає Путіна, і що «краще ладнати з Росією, ніж ні»

Президент США Дональд Трамп опинився під вогнем критики з боку як республіканців, так і демократів через коментарі, які він дав щодо президента Росії Володимира Путіна.

У показаному 5 лютого інтерв’ю телеканалу Fox інтерв’юер Білл О’Рейлі спитав Трампа, чи він поважає Путіна. Трамп відповів, що поважає, і що «краще ладнати з Росією, ніж ні».

«Але ж він убивця, Путін – убивця», – сказав О'Рейлі.

«Є багато вбивць. У нас є багато вбивць. Що ви думаєте? Наша країна настільки безневинна?» – відповів на це твердження Трамп.

Однопартієць Трампа, лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл сказав в інтерв’ю CNN, що «немає жодної подібності в тому, як поводять себе росіяни і як це роблять Сполучені Штати».

«Він (Путін – ред.) колишній агент КДБ, головоріз, обраний не в той спосіб, який більшість людей вважають гідним довіри», – відзначив Макконнелл.

«Немає моральної рівності між Сполученими Штатами Америки, найбільшою волелюбною нацією в історії світу, і кровожерливими головорізами, які захищають путінське кумівство», – сказав ABC Television Сенатор-республіканець зі штату Небраска Бен Сас.

Колишній посол США в Росії і радник президента Барака Обами Майкл Макфол назвав коментарі Трампа «огидними».

Президент США Дональд Трамп у перебігу передвиборної кампанії не раз висловлював заяви, прихильні до Росії і її президента Володимира Путіна. Він, зокрема, припускав імовірність розглянути можливість скорочення чи скасування санкцій щодо Росії і навіть визнання належності Росії окупованого нею нині українського Криму.

Водночас минулого тижня в ООН посол США Ніккі Гейлі, яка представляє позицію адміністрації Трампа, засудила Росію через активізацію бойових дій на сході України. Вона також повторила позицію США щодо того, що санкції, запроваджені через анексію Криму, залишаться чинними до деокупації півострова.