Трамп під час візиту в Ізраїль житиме у номері, який здатний перенести вибух бомби
- Вчора, 23:29
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Готель в Єрусалимі, де буде розміщений Трамп, захищений від вибухів, отруйних газів і куль
Президент США Дональд Трамп під час свого візиту до Ізраїлю, який, як очікується, відбудеться 22 травня, поселиться у готелі, президентський номер якого здатний перенести вибух бомби.
Про це розповів менеджер готелю Шелдон Рітц, повідомляє NBCNews.
За його словами, готель «Давид» в Єрусалимі, де буде розміщений Трамп, захищений від вибухів, отруйних газів і куль.
Зазначається, що президентский номер спроектований так, що він залишиться неушкодженим у разі руйнування усієї будівлі готелю.
«Президентські апартаменти оснащені незалежною вентиляційною системою у разі газової атаки і розраховані на протитанкову гранату», — сказав Рітц.
Також він додав, що охорона Трампа планує встановити куленепробивне скло перед вікнами номеру, у якому поселиться президент США.
Доба у такому номері коштує близько $5,7 тисяч за ніч, зазначив менеджер.