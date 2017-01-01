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    Трамп під час візиту в Ізраїль житиме у номері, який здатний перенести вибух бомби

    • Вчора, 23:29
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    Дональд Трамп
    Дональд Трамп

    Готель в Єрусалимі, де буде розміщений Трамп, захищений від вибухів, отруйних газів і куль

    Президент США Дональд Трамп під час свого візиту до Ізраїлю, який, як очікується, відбудеться 22 травня, поселиться у готелі, президентський номер якого здатний перенести вибух бомби.

    Про це розповів менеджер готелю Шелдон Рітц, повідомляє NBCNews.

    За його словами, готель «Давид» в Єрусалимі, де буде розміщений Трамп, захищений від вибухів, отруйних газів і куль.

    Зазначається, що президентский номер спроектований так, що він залишиться неушкодженим у разі руйнування усієї будівлі готелю.

    «Президентські апартаменти оснащені незалежною вентиляційною системою у разі газової атаки і розраховані на протитанкову гранату», — сказав Рітц.

    Також він додав, що охорона Трампа планує встановити куленепробивне скло перед вікнами номеру, у якому поселиться президент США.

    Доба у такому номері коштує близько $5,7 тисяч за ніч, зазначив менеджер.

    вибух США Ізраїль
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