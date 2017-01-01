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    Трамп підписав указ про посилення кібербезпеки США

    • Сьогодні, 21:29
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    Дональд Трамп
    Дональд Трамп

    Трамп не став публічно підписувати цей указ, як робив це в попередніх випадках

    Президент США Дональд Трамп підписав указ, спрямований на посилення кібербезпеки федерального уряду.

    Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника адміністрації.

    Це перший крок Трампа у напрямку того, що він назвав вищим пріоритетом своєї адміністрації.

    За даними агентства, указ спрямований на зміцнення кібербезпеки федерального уряду, а також на захист найважливіших елементів інфраструктури від кібератак.

    Трамп не став публічно підписувати цей указ, як робив це в попередніх випадках.

    Ще до своєї інавгурації Трамп відзначав, що у США є слабкі сторони в області IT-безпеки в різних інформаційних системах країни, привівши в приклад сервера національного комітету демократів.

    Як заявив директор національної розвідки США Ден Коутс, підтримувані державою російські хакери лишаються значною загрозою для американського уряду.

    США Дональд Трамп
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