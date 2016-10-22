Трамп підписав укази про будівництво стіни на кордоні з Мексикою

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Один з указів має на меті посилити міграційну політику країни

Президент США Дональд Трамп підписав два укази про охорону державного кордону та імміграції.

Про це повідомляє Associated Press.

Один з указів має на меті посилити міграційну політику країни.

Інший передбачає будівництво стіни на кордоні США та Мексики.

Раніше повідомлялося, що Трамп має намір вже в середу підписати кілька указів про обмеження на в’їзд в США для уродженців країн Близького Сходу. Зокрема нові закони серйозно обмежать можливості для в’їзду в Сполучені Штати біженцям, а також цілого ряду осіб з діючими американськими візами з Іраку, Ірану, Лівії, Сомалі, Судану, Сирії та Ємену.

Під час виборчої кампанії Трамп не раз критикував міграційну політику західних країн. Зокрема він назвав «катастрофічною помилкою» рішення канцлера Німеччини Ангели Меркель пускати в країну біженців. «Звідки вони приїхали? А ніхто не знає, звідки вони приїхали», – пояснив мільярдер в одному з інтерв’ю.

Крім цього Трамп виступав за обмеження міграції з сусідньої Мексики, пообіцявши побудувати стіну на кордоні з сусідньою країною і змусити Мехіко її оплатити. Серед інших обіцянок Трампа – тюремний строк у два роки для тих, хто незаконно перетинає кордон з США.