Трамп підписав укази про реформування фінансової системи США

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Дональд Трамп

Тим самим президент США розпочав процес виконання однієї зі своїх передвиборних обіцянок

Президент США Дональд Трамп наказав провести детальну перевірку повноважень, які отримали американські федеральні регулятори в банківській і фінансовій індустріях після кризи 2008 року.

Як передає «Голос Америки», Трамп підписав три укази, таким чином розпочавши процес виконання однієї зі своїх передвиборних обіцянок: президент вважає, що регулювання, запроваджене після найбільшої фінансової кризи в історії країни, негативно впливає на економіку Сполучених Штатів.

Міністр фінансів США Стів Мнучін пояснив, що два укази здатні привести до скасування Закону про реформування Уолл стріт і захисту споживачів Додда-Франка, прийнятого в 2010 році.

Так, один з указів заморожує дію однієї зі статей закону, яка дозволяє федеральному уряду видавати кредити міжнародним фінансовим інституціям, які відчувають серйозні проблеми - адміністрація Трампа пояснює, що це спонукає фінансистів йти на зайві ризики, за які несуть відповідальність платники податків.

Інший указ Трампа передбачає перевірку податкового законодавства, яке, за словами президента, надає зайвий тиск на платників податків.

Дональд Трамп також заявив, що готовий в найближчому майбутньому оголосити про рекордне зниження податків - і для фізичних, і для юридичних осіб.