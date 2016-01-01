Трамп похвалив Путіна за відмову висилати дипломатів США з РФ
- Сьогодні, 00:56
-
Розсилка
Президент США Барак Обама розпорядився вислати 35 російських дипломатів, підозрюваних у шпигунствіНовообраний президент США Дональд Трамп похвалив рішення президента Росії Владіміра Путіна не висилати американських дипломатів у відповідь на нові санкції з боку США.
Про це Трамп написав у Twitter.
«Чудовий хід Путіна з відстрочкою (санкцій у відповідь — ред.). Я завжди знав, що він дуже кмітливий», – сказав Трамп.
Нагадаємо, що президент США Барак Обама розпорядився вислати 35 російських дипломатів, підозрюваних у шпигунстві і ввів санкції щодо двох російських розвідувальних відомств.
У свою чергу Путін відмовився висилати з Росії американських дипломатів.