Трамп похвалив Путіна за відмову висилати дипломатів США з РФ

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Президент США Барак Обама розпорядився вислати 35 російських дипломатів, підозрюваних у шпигунстві

Новообраний президент США Дональд Трамп похвалив рішення президента Росії Владіміра Путіна не висилати американських дипломатів у відповідь на нові санкції з боку США.

Про це Трамп написав у Twitter.

«Чудовий хід Путіна з відстрочкою (санкцій у відповідь — ред.). Я завжди знав, що він дуже кмітливий», – сказав Трамп.

Нагадаємо, що президент США Барак Обама розпорядився вислати 35 російських дипломатів, підозрюваних у шпигунстві і ввів санкції щодо двох російських розвідувальних відомств.

У свою чергу Путін відмовився висилати з Росії американських дипломатів.