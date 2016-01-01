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    Трамп похвалив Путіна за відмову висилати дипломатів США з РФ

    • Сьогодні, 00:56
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    Президент США Барак Обама розпорядився вислати 35 російських дипломатів, підозрюваних у шпигунстві

    Новообраний президент США Дональд Трамп похвалив рішення президента Росії Владіміра Путіна не висилати американських дипломатів у відповідь на нові санкції з боку США.

    Про це Трамп написав у Twitter.

    «Чудовий хід Путіна з відстрочкою (санкцій у відповідь — ред.). Я завжди знав, що він дуже кмітливий», – сказав Трамп.

    Нагадаємо, що президент США Барак Обама розпорядився вислати 35 російських дипломатів, підозрюваних у шпигунстві і ввів санкції щодо двох російських розвідувальних відомств.

    У свою чергу Путін відмовився висилати з Росії американських дипломатів.

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