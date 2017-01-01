Трамп пообіцяв ввести 35% мито на авто з Німеччини
- Сьогодні, 00:32
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Це викликало обурення Берліна і вдарило по котируваннях компаній
В інтерв'ю німецькому Build новообраний Президент США Дональд Трамп розкритикував німецький автопром, зокрема BMW, Daimler і Volkswagen, за низькі показники виробництва на американській землі.
«Якщо хочете будувати автомобілі в цьому світі, бажаю удачі. Можете будувати їх і для штатів, але за кожен ввезений в США автомобіль заплатите 35% мита », - заявив Трамп, якого цитує “Forbts“ з посиланням на Reuters.
На цих заявах акції VW впали в ціні на 2,2%, BMW і Daimler завершили торги в мінусі на 1,5%.
У своїй промові Трамп згадував Мексику, в яку названі ним виробники інвестували істотний капітал, використовуючи більш дешеве виробництво для поставок в США.