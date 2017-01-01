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    Трамп попередив Афганістан про удар по ІДІЛ найпотужнішою бомбою

    • Сьогодні, 22:17
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    Дональд Трамп
    Дональд Трамп

    Удар авації США був спрямований на тунелі і печери, які використовувались бойовиками

    Бомбардування авіацією США позицій угруповання «Ісламська держава» в Афганістані було узгоджене з Кабулом.

    Про це повідомив під час прес-конференції президент США Дональд Трамп.

    «Ми дуже, дуже пишаємося нашими військовими. Це була ще одна успішна операція», – додав він.

    У свою чергу, речник Білого дому Шон Спайсер, підтвердив, удар був спрямований на тунелі і печери, які використовувались бойовиками.

    США Дональд Трамп УДАР
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