Трамп попередив Афганістан про удар по ІДІЛ найпотужнішою бомбою
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Дональд Трамп
Удар авації США був спрямований на тунелі і печери, які використовувались бойовиками
Бомбардування авіацією США позицій угруповання «Ісламська держава» в Афганістані було узгоджене з Кабулом.
Про це повідомив під час прес-конференції президент США Дональд Трамп.
«Ми дуже, дуже пишаємося нашими військовими. Це була ще одна успішна операція», – додав він.
MOMENTS AGO: @POTUS confirms authorizing Afghanistan strike. pic.twitter.com/3NIIzniaLK— Fox News (@FoxNews) 13 квітня 2017 р.
У свою чергу, речник Білого дому Шон Спайсер, підтвердив, удар був спрямований на тунелі і печери, які використовувались бойовиками.
Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер прокомментировал использование «матери всех бомб» – авиабомбу GBU-43/B MOAB в Афганистане pic.twitter.com/AVMNDcZBB0— Голос Америки (@GolosAmeriki) 13 квітня 2017 р.