Трамп попередив Афганістан про удар по ІДІЛ найпотужнішою бомбою

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Дональд Трамп

Удар авації США був спрямований на тунелі і печери, які використовувались бойовиками

Бомбардування авіацією США позицій угруповання «Ісламська держава» в Афганістані було узгоджене з Кабулом.

Про це повідомив під час прес-конференції президент США Дональд Трамп.

«Ми дуже, дуже пишаємося нашими військовими. Це була ще одна успішна операція», – додав він.

У свою чергу, речник Білого дому Шон Спайсер, підтвердив, удар був спрямований на тунелі і печери, які використовувались бойовиками.