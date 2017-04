Трамп посилюватиме армію США: у нас немає вибору

Раніше Трамп заявляв, що має намір нарощувати ядерний потенціал США

Сполучені Штати Америки не мають вибору з питання посилення власних збройних сил. Про це заявив американський президент Дональд Трамп у своєму Twitter.

Зокрема Трамп підкреслив, що «збройні сили США розвиваються і стрімко стають сильнішими, ніж будь-коли раніше».

«Відверто кажучи, у нас немає вибору!» - повідомив він у мікроблозі.

Our military is building and is rapidly becoming stronger than ever before. Frankly, we have no choice!