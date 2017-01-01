  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Трамп посилюватиме армію США: у нас немає вибору

    • Сьогодні, 00:08
    • Розсилка
    Президент США Дональд Трамп
    Президент США Дональд Трамп

    Раніше Трамп заявляв, що має намір нарощувати ядерний потенціал США

    Сполучені Штати Америки не мають вибору з питання посилення власних збройних сил. Про це заявив американський президент Дональд Трамп у своєму Twitter.

    Зокрема Трамп підкреслив, що «збройні сили США розвиваються і стрімко стають сильнішими, ніж будь-коли раніше».

    «Відверто кажучи, у нас немає вибору!» - повідомив він у мікроблозі.

    У кінці лютого американський лідер заявив, що має намір нарощувати ядерний потенціал США.

    США Дональд Трамп
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ