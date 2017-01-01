Трамп посилюватиме армію США: у нас немає вибору
- Сьогодні, 00:08
-
Розсилка
Президент США Дональд Трамп
Раніше Трамп заявляв, що має намір нарощувати ядерний потенціал США
Сполучені Штати Америки не мають вибору з питання посилення власних збройних сил. Про це заявив американський президент Дональд Трамп у своєму Twitter.
Зокрема Трамп підкреслив, що «збройні сили США розвиваються і стрімко стають сильнішими, ніж будь-коли раніше».
«Відверто кажучи, у нас немає вибору!» - повідомив він у мікроблозі.
Our military is building and is rapidly becoming stronger than ever before. Frankly, we have no choice!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 квітня 2017 р.
У кінці лютого американський лідер заявив, що має намір нарощувати ядерний потенціал США.