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    Трамп пояснив, коли погодиться пом’якшити санкції проти Росії

    • Сьогодні, 01:47
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    Трамп також розкритикував російську інтервенцію у Сирію

    Новообраний президент США Дональд Трамп погодиться пом’якшити санкції проти Росії в обмін на скорочення Кремлем арсеналу ядерної зброї. Про це він розповів в інтерв’ю The Sunday Times.

    «Вони встановили санкції щодо Росії – подивимось, чи зможемо ми досягти згоди з Росією. Однак я думаю, що ядерне озброєння має бути опущене і серйозно скорочене», — сказав Трамп.

    Таким чином він планує добитися з президентом Росії Владіміром Путіним угоди.

    Трамп також розкритикував російську інтервенцію у Сирію, описуючи її як «дуже погану річ», яка призвела до «жахливої гуманітарної ситуації».

    санкції Дональд Трамп
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