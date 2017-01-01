Трамп пояснив, коли погодиться пом’якшити санкції проти Росії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Трамп також розкритикував російську інтервенцію у Сирію

Новообраний президент США Дональд Трамп погодиться пом’якшити санкції проти Росії в обмін на скорочення Кремлем арсеналу ядерної зброї. Про це він розповів в інтерв’ю The Sunday Times.

«Вони встановили санкції щодо Росії – подивимось, чи зможемо ми досягти згоди з Росією. Однак я думаю, що ядерне озброєння має бути опущене і серйозно скорочене», — сказав Трамп.

Таким чином він планує добитися з президентом Росії Владіміром Путіним угоди.

Трамп також розкритикував російську інтервенцію у Сирію, описуючи її як «дуже погану річ», яка призвела до «жахливої гуманітарної ситуації».